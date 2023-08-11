Правда ли, что РФ хочет построить базу на Луне: когда это может произойти

Фото: «Роскосмос»

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Что известно о первой миссии в рамках российской программы исследования Луны?

Как проходит полет автоматической станции «Луна-25»

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов после старта ракеты «Союз 2.1б» заявил, что боевой расчет отработал штатно и слаженно. По данным на 13:00 11 августа, российская автоматическая станция продолжает движение к Луне.

«По полученной телеметрической информации служебные и бортовые системы „Луны-25“ функционируют штатно. Связь со станцией стабильная и устойчивая. Группа управления работает в штатном режиме», — говорится на сайте Роскосмоса.

Полет «Луны-25» к естественному спутнику Земли займет примерно пять дней. Следующим этапом станет полет аппарата вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км. По истечении еще трех дней «Луна-25» перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. После того, как будут выполнены расчеты, должна произойти мягкая посадка в районе Южного полюса Луны.

«Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — заявил глава Роскосмоса.

Какие задачи стоят перед миссией и зачем это России

Основной задачей «Луны-25» значится отработка технологии мягкой посадки. Аппарат станет первой станцией, которая осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли, будет изучать внутреннее строение и вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

Глава Роскосмоса перед стартом ракеты заявил, что миссия «Луна-25» носит мирный характер. На аппарате установлены камеры. Он по команде с Земли будет делать фотографии Луны, а также производить заранее запрограммированную съемку.

Роскосмос намерен продолжить запуск автоматических станций до 2030 года. По результатам миссий Россия планирует изучить возможность строительства лунной базы с привлечением иностранных специалистов.

«Мы надеемся, что в 2027-м году мы запустим „Луну-26“, в 2028-м году — „Луну-27“, и где-то к 2030-му, после 2030 года — „Луну-28“. После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны», — заявил Борисов.

Какую пользу может принести миссия «Луна-25»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил, что главная миссия «Луны-25» — поиск воды.

«Откуда взялась вода на Земле? На этот счет нет единого мнения. Есть различные гипотезы. Одна из них — не вполне подтвержденная, но многими разделяется — заключается в том, что воду на Землю привнесли кометы. С определенной долей вероятности можно полагать, что те же кометы могли принести воду и на Луну. Так это или нет, может показать экспедиция», — объяснил специалист.

Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24». На подготовку к запуску «Луны-25» ушло более 10 лет. Натан Эйсмонт считает, что все это время «космонавтика была на голодном пайке».

«Но это трудности не только космонавтики — это трудности экономики. Здесь же и провал в кадрах. Но сейчас и с кадрами вроде бы ситуация изменилась, и с освоением цифровой техники», — объяснил он.

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