Правда ли, что Петр Авен отрекся от России, заработав тут миллиарды

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Петр Авен

Основатель «Альфа-Групп», миллиардер Петр Авен опроверг свою связь с российским бизнесом после того, как латышский премьер-министр заявил о возможном лишении предпринимателя иностранного гражданства. Почему он считает своим домом Латвию?

Как Петр Авен отказался от российского бизнеса

Петр Авен заявил об «исторической связи» его семьи с Латвией после того, как премьер-министр страны назвал введение санкций США в отношении предпринимателя основанием для проверки обоснованности получения им латвийского гражданства.

Миллиардер рассказал, что с марта 2022 года уволился со всех должностей в «Альфа-Групп» и на протяжении года добивается, чтобы власти Кипра разрешили ему закончить процесс продаж российского бизнеса. По словам Авена, он не совершал никаких действий, которые могли бы оправдать аннулирование его латвийского гражданства.

«Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба», — добавил он.

Бюро по защите Конституции (SAB) в Латвии объявило, что учтет американские санкции в своем заключении о возможном лишении Авена гражданства. В ведомстве уточнили, что бизнесмен сможет оспорить их решение в суде.

«Если эта процедура будет инициирована, я намерен использовать все законные средства для защиты своих прав», — заявил основатель «Альфа-Групп».

Почему Петра Авена могут лишить гражданства Латвии

Бизнесмен получил гражданство Латвии в 2016 году, а в 2012-м был награжден высшей государственной наградой — орденом Трех звезд. На сегодняшний день у него также имеются российский и люксембургский паспорта. После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года он попал под персональные санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В апреле 2022-го в Латвии приняли поправки к закону, которые допускают лишение гражданства лиц, имеющих больше одного паспорта. Процедура аннулирования может быть начата, если SAB докажет, что предприниматель «поощрял преступления против мира и угрозы территориальной целостности и конституционному порядку демократических стран».

Глава Министерства юстиции Янис Борданс сообщил, что интересуется юридическими аспектами латвийского гражданства Авена. Дедушка бизнесмена был латышским стрелком, но министр считает, что людям, чьи предки когда-то покинули Латвию, местный паспорт должен выдаваться только при условии их лояльности к республике.

Чем известен Петр Авен

Миллиардер начал свою карьеру в банковской сфере в 1991 году, работая в Государственном банке СССР. В 1993 году он создал и возглавил компанию «Финансы Петра Авена». Эта структура давала консультации по сделкам с ценными бумагами.

В 1994 году Авен вместе с партнерами основал банк «Российский кредит», который позднее получил название «Альфа-Банк». Он руководил им, превратив в одну из крупнейших финансовых структур в России.

Помимо бизнеса, Петр Авен также занимался государственной и общественной деятельностью. Он числился в советах директоров различных организаций, в том числе в Российской ассоциации банков, и был министром внешней экономической связи России в начале 1990-х годов.

Авен, по данным Forbes, занимает 674-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов мира. Его состояние оценивается в $4,2 млрд. Вместе с семьей он владеет на Сардинии виллой. Власти Италии арестовали ее в марте 2022 года, но члены семьи бизнесмена могут там жить.

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