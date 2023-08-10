Правда ли, что между Украиной и РФ пройдут переговоры: где, с кем и когда

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Дмитрий Кулеба

Киев готов пойти на переговоры с Москвой, но только после «ухода ВС РФ с украинской территории». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Где могут пройти переговоры двух стран и что об этом думают в США?

«Цель, которая заключается в завершении конфликта, может быть достигнута с помощью сочетания боевых действий и дипломатии», — отметил Кулеба в интервью Corriere della Sera.

Глава МИД Украины, отвечая на вопрос о переговорах с Кремлем до конца года в случае провала украинского контрнаступления, обратил внимание, что «есть другие дипломатические способы вести дела непрямым путем». При этом Кулеба уточнил, что диалог между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не рассматривается.

Дипломат добавил, что в урегулировании конфликта возможно участие посредников, как в зерновой сделке.

Где могут пройти мирные переговоры России и Украины

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян вчера, 9 августа, заявил о готовности страны организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях конференции ООН по климату COP28, которая состоится в Дубае 30 ноября. Он уже обсудил идею встречи с папой римским Франциском и президентом США Джо Байденом.

«Стремление шейха Мухаммеда добиться прекращения огня между РФ и Украиной подтверждает ключевую посредническую роль, которую играют ОАЭ на международной арене», — писали журналисты.

Сообщается, что в США и Ватикане поддержали данную идею. Байден готов оказать ОАЭ необходимую помощь для достижения поставленной цели.

В Германии 7 августа бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил сделать известный город-курорт площадкой для переговоров Москвы и Киева. В ближайшее время чиновник планирует донести свою инициативу до канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок.

«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — считает бургомистр.

По его словам, за курортом закрепилась репутация «места встречи всего мира» и «места мирных встреч». Также Шпет обратил внимание, что Баден-Баден располагает необходимой материально-технической базой для проведения переговоров между двумя странами.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на свои источники в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана писали, что турецкий лидер хочет выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

Что в США и РФ думают про возможные переговоры Москвы и Киева

«Россия и Украина будут смотреть на свои способности нести тяжелые потери. И как только выгоды от прекращения конфликта перевесят доводы в пользу его продолжения, тогда одна из сторон и будет готова к переговорам. Этот момент во многом может зависеть от поддержки США. Президент Байден уже работает над новым законопроектом о дополнительном финансировании», — написали журналисты CNN.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер 7 августа заявил, что сейчас никаких переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как РФ якобы не продемонстрировала к ним интереса.

«Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», — отметил он.

Миллер добавил, что США готовы сыграть «любую возможную конструктивную роль» в урегулировании кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова руководителя пресс-службы Госдепа «враньем».

«Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — удивилась дипломат.

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