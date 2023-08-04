Правда ли, что корабль ВМФ пострадал при атаке катеров ВСУ в Новороссийске

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«Оленегорский горняк»

Безэкипажные дроны ВСУ минувшей ночью пытались атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) России в Новороссийске, заявили в Минобороны РФ. Правда ли, что в результате произошедшего мог пострадать российский корабль «Оленегорский горняк»?

«Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — сообщили в МО РФ.

Также в Минобороны заявили, что средства ПВО России уничтожили 10 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Крыма, еще три беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.

Что произошло сегодня ночью 4 августа в Новороссийске

Примерно в пять часов утра очевидцы написали в социальных сетях о мощном взрыве и звуках выстрелов в поселке Южная Озереевка, где располагается морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По предварительной информации, причиной стрельбы стало уничтожение надводных дронов. Экстренные службы подтвердили данные о взрывах и сообщили об этом спецслужбам.





Позже Минобороны РФ подтвердило, что дроны ВСУ предприняли попытку атаки на военную базу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — отметил глава региона.

Глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале обратил внимание, что меры безопасности в акватории города будут усилены.

«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта», — подчеркнул он.

Какой российский корабль мог пострадать в результате атаки ВСУ

Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале подчеркнул, что морские дроны ВСУ были уничтожены экипажами кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». По его словам, реакция военнослужащих на нападение была моментальной.

«Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» — написал глава города.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в бухте Новороссийска идет буксировка накренившегося судна. По данным источника, вероятно, речь идет о большом десантном корабле «Оленегорский горняк». Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Авторы Telegram-канал WarGonzo написали, что буксируемое судно могло получить повреждения из-за детонации атаковавшего его беспилотника. Минобороны эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала BRIEF.Murman, «Оленегорский горняк» осуществлял паромную переправу в Крым, помогал доставлять гражданские грузы после второго удара по Крымскому мосту.

«При отражении атаки поврежден большой десантный корабль „Оленегорский горняк“. Война — штука такая, без потерь не бывает. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря», — написал в своем Telegram военкор Александр Коц. Минобороны эту информацию не комментировало.

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