Правда ли, что генерала Суровикина отправили в отставку? Что с ним сейчас

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Сергей Суровикин

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что генерала Сергея Суровикина отправили в отставку с поста командующего Воздушно-космическими силами РФ. Что известно об этом?

По словам Венедиктова, сообщения Telegram-каналов об отставке Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности. Однако источники своей информации журналист раскрыть отказался, отметив, что по закону обязан делать это только по решению суда.

Точной информации о местонахождении военного у СМИ нет почти два месяца. Он исчез из информационного поля после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года.

Что сказал Суровикин о попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

В июне 2022 года генерал Суровикин был командующим Южной группой российских войск. Через несколько месяцев его назначили командующим Объединенной группировкой войск на Украине. В январе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова командующим группировкой войск, а Суровикина — его заместителем.

24 июня Суровикин осудил попытку мятежа, призвав командиров и бойцов группы «Вагнер» «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». После этого генерал не появлялся в публичном пространстве. «Исчезновение» Суровикина «вызвало недоумение», но личный состав армии «ждет, когда он вернется и снова будет командовать войсками», заявил его бывший командир Марченков.

Газета The New York Times написала, что Суровикин мог знать о готовящемся восстании и помогать организаторам попытки переворота. Издание отмечало, что некоторые командиры согласились участвовать в заговоре, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этой информации нет.

Где может находиться генерал Суровикин сейчас

По мнению президента Академии геополитических проблем РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, Сергей Суровикин в последнее время мог работать в зоне СВО или штабе.

«Его обязанность — разрабатывать планы боевых действий, оперативно-тактические модели и управлять войсками, которые ему доверены, а не с прессой общаться. Для этого есть другие люди. Вот он и выполняет свои обязанности», — предположил он.

Военный эксперт Александр Алесин объяснил, что генерала могли попросить избегать публичных выступлений после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

«Но Суровикин продолжает оставаться командующим Военно-космических сил. Полагаю, что временно, пока не определится его дальнейшая служебная карьера, он может действительно находиться на отдыхе по рекомендации вышестоящего руководства», — отметил эксперт.

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

Как отреагировали в Госдуме и организации «Офицеры России»

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил NEWS.ru, что увольнение генерала вполне возможно, однако официальных данных сейчас нет. Такое решение должен принимать президент страны, подчеркнул парламентарий.

«Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но, повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что не могу опровергнуть или подтвердить. Какую должность он будет занимать, если это правда, решит наш президент», — резюмировал Соболев.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что генерал армии Сергей Суровикин находится в распоряжении Минобороны РФ. По его информации, в настоящий момент с администрацией президента согласовывают его новую должность.

«Это привычная практика, когда любого офицера, в том числе генерала, оставляют в распоряжении Минобороны РФ. С военными такого высокого ранга требуется дополнительное согласование с администрацией президента», — рассказал он в беседе с URA.RU.

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