Высокие комиссии банков для россиян привлекли внимание Верховного суда

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Верховный суд России рассматривает два дела, связанных с высокими комиссиями, взимаемыми банками за переводы средств от юридических лиц физическим. Эти комиссии, по мнению некоторых юристов, могут подрывать доверие клиентов к банкам и приводить к увеличению объема наличных средств у населения, пишет «Коммерсант».

Вопросу обоснованности заградительных комиссий, на практике взимаемых не только за сомнительные, но и за очевидно законные операции, посвящены сразу два новых дела в экономической коллегии ВС. Такие комиссии начисляются за платежи юрлиц в адрес физлиц, и их размер значительно выше, чем за аналогичные операции в адрес компаний и ИП. В некоторых случаях они доходят до 10% от суммы платежа.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали применять новую схему обмана россиян, подделывая голоса родных и близких потенциальных жертв. Для имитации голосов злоумышленники используют специальное программное обеспечение.

Специалисты порекомендовали россиянам избегать размещения личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах, не пересылать в мессенджерах сведения из документов и не вводить на сомнительных сайтах свои данные. В случае возникновения сомнений следует связаться с человеком, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.