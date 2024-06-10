Позиции ВСУ под Угледаром снесло «Ураганом» Минобороны: расчеты РСЗО «Ураган» громят ВСУ на Угледарском направлении

Фото: МО РФ

РСЗО «Ураган»

Расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» атакуют Вооруженные силы Украины на Угледарском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Артиллеристы бьют по командным пунктам, а также уничтожают иностранную боевую технику. Таким образом реактивная артиллерия оказывает поддержку пехоте.

Расчеты РСЗО «Ураган» громят противника на Угледарском участке фронта. Артиллеристы наносят удары по командным и опорным пунктам противника, уничтожают иностранную боевую технику, ведут контрбатарейную борьбу. «Ураганы» способны поражать вражеские позиции на расстоянии свыше 35 километров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации сбили украинский штурмовик Су-25. Самолет был перехвачен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В Минобороны добавили, что бойцы российской армии нанесли поражение 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ на Запорожском направлении. Военэксперт Анатолий Матвийчук при этом заявил, что украинские военные пытаются всеми силами удержать город Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО.