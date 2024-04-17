Пожилой боец украинского нацбата получил пять лет колонии Суд в Ростове приговорит к пяти годам 76-летнего члена нацбата «Айдар»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К пяти годам колонии приговорен 76-летний Владимир Корсунов, ранее занимавший должность начальника одной из сторожевых групп национального батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Ростовской области.

Суд приговорил Корсунова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, — заявил он.

Речь идет о гражданине Украины, который с 2014 года числился в составе штурмового батальона «Айдар». Мужчина получил должность начальника сторожевой группы, действовавшей на территории Луганской Народной Республики. После задержания он стал фигурантом дела о об участии в сообществе террористического характера. По данным следствия, он нес службу вплоть до февраля 2015 года

Ранее стало известно, что в феврале Росфинмониторинг включил украинский штурмовой батальон «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Формирование ранее было внесено в федеральный список террористических организаций.