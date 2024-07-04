Пожар в детсаду, дрон упал на автотрассу, HIMARS: как ВСУ атакуют РФ 4 июля

Фото: Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency/Global Look Pres

HIMARS

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Пожар произошел в детском саду Курской области в результате сброса боеприпаса с БПЛА. ВСУ ударили по электроподстанции в районе Запорожской АЭС, часть Энергодара временно осталась без света и воды. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Украинские БПЛА за ночь атаковали три региона РФ

Минувшей ночью украинские беспилотники попытались атаковать три российских региона, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, все четыре дрона были сбиты средствами ПВО.

«Уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении министерства.

В Брянской и Тамбовской областях рассказали о последствиях атак дронов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сбитые над регионом беспилотники пролетали над Клинцовским и Трубчевским районами. По его словам, падение обломков дронов не привело к разрушениям и пострадавшим.

Глава Тамбовской области Максим Егоров отметил, что средства ПВО работали в регионе около четырех часов утра. По его словам, в результате налета БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мэр Белгорода сообщил о падении БПЛА посреди дороги в городе

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, три беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще один дрон был сбит над регионом в ночь на 4 июля.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, накануне украинские войска с помощью артиллерии и 23 БПЛА атаковали 32 населенных пункта региона. В частности, под огнем оказались Белгород, Шебекино, Петровка, Бессоновка, Мокрая Орловка, Староселье, Солонец-Поляна, Новая Таволжанка и хутор Старый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 частных жилых домов, 20 автомобилей, в том числе КамАЗ, четыре единицы спецтехники, пять надворных построек, а также инфраструктурные объекты и линии газоснабжения получили повреждения.

Боец самообороны погиб в Борисовском районе в результате атаки БПЛА, еще один получил ранения. Восемь человек пострадали при ударах ВСУ по Шебекино, из них шестеро — сотрудники местного сельхозпредприятия. Еще четверо попали под удары в Грайворонском городском округе, в том числе несовершеннолетний.

Утром 4 июля Вооруженные силы Украины атаковали Белгород при помощи беспилотника. По словам мэра города Валентина Демидова, дрон упал на проезжую часть, но не сдетонировал. Дорога была временно перекрыта.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения Гладкова об ударах по Белгородской области.

Курский губернатор сообщил о пожаре в детсаду после налета БПЛА

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Козино, Анатольевка, Олешня, Николаево-Дарьино, Озерки, Новый Путь и Елизаветовка. Местные жители не пострадали.

В результате прилетов были выбиты окна в жилом помещении в селе Анатольевка. Кроме того, частный дом и хозпостройки получили повреждения. Энергоснабжение было временно нарушено в селе Озерки.

Беспилотники ВСУ, по словам Смирнова, атаковали территории в районах Суджи, Теткино, Политотдельского, Отруба, Веселого, Крупца, Козино и Анатольевки. Обошлось без жертв и пострадавших. Частный дом, промышленное предприятие и линия электропередачи получили повреждения. Неработающий детский сад загорелся после сброса боеприпаса с БПЛА, пожар был оперативно потушен.

В ночь на 4 июля дроны ВСУ атаковали еще два населенных пункта региона. В Теткино взрывное устройство упало на жилой дом, его жительница была ранена осколками. Семь легковых автомобилей получили повреждения в поселке Коренево.

Минобороны РФ не комментировало сообщения врио главы Курской области об атаках на регион.

ВСУ ударили по подстанции вблизи Запорожской АЭС

Накануне утром украинские войска с помощью трех БПЛА нанесли удар по подстанции «Радуга» — единственной, снабжающей Энергодар энергией на сегодняшний день. При атаке были повреждены два трансформатора. По словам мэра Эдуарда Сеновоза, в результате большая часть города осталась без света и воды.

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что пострадали девять сотрудников предприятия. В момент атаки они занимались оптимизацией схемы электроснабжения Энергодара к осенне-зимнему сезону. Всем работникам была оказана медпомощь.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и должны быть прекращены.

Российское Министерство обороны не комментировало удары ВСУ по инфраструктуре Энергодара.

Ракета HIMARS уничтожила супермаркет в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 30 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 19 обстрелов на Горловском направлении и 11 — на Донецком. ВСУ выпустили 88 боеприпасов по региону. 12 жилых домов, пять инфраструктурных объектов и четыре автомобиля получили повреждения.

«Ранним утром вследствие атаки со стороны ВФУ высокоточной ракетой HIMARS здание супермаркета в Киевском районе охватил огонь, магазин уничтожен полностью. Также существенные повреждения получило здание Центра первичной медико-санитарной помощи № 7 Донецка», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в результате обстрелов три человека получили ранения. Мужчины 1967 и 1985 годов рождения попали под артобстрел в Петровском районе Донецка. Беспилотник сбросил взрывное устройство на мирного жителя в Никитовском районе Горловки. Мужчина получил ранение.

Губернатор сообщил о падении двух БПЛА в селе под Ставрополем

Два беспилотника упали в селе Московском, расположенном примерно в 25 км к северу от Ставрополя, сообщил утром 4 июля глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, обошлось без последствий на земле.

Губернатор отметил, что все системы региона работают в штатном режиме.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке БПЛА на Ставропольский край.

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