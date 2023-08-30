Пожар в аэропорту Пскова после налета дронов: как ВСУ атакуют РФ 30 августа Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности — в материале NEWS.ru.

Фото: Губернатор Пскова Михаил Ведерников/РИА Новости

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные атаковали аэропорт в Пскове с помощью дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете беспилотников ВСУ на Центральный федеральный округ. В ночь на 30 августа Министерство обороны России заявило, что три украинских БПЛА были сбиты над территорией Брянской области и еще один — в Орловской области. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отразили атаку морских беспилотников около центральной бухты Севастополя. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке на аэропорт в Пскове

Первые сообщения о взрывах в районе аэропорта Пскова появились в 23:40 29 августа. Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей начали сообщать о громких хлопках. На опубликованных кадрах около аэропорта виднелось зарево пожара, позднее, со слов очевидцев, были слышны автоматные очереди. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в районе аэропорта в Пскове произошло не менее 13 взрывов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ атаковали аэропорт в Пскове с помощью дронов. По его словам, в городе сработали системы ПВО. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. МО РФ не комментировало эту информацию. Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что военные отразили атаку беспилотников в аэропорту. Он отметил, что лично прибыл на место инцидента. Жертв в результате атаки нет.

В МЧС России по Псковской области рассказали, что в ходе украинской атаки в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета. Минобороны России не комментировало эту информацию. По некоторым данным, повреждения получили самолеты Ил-76. Также в авиационных службах заявили, что власти ограничили воздушное пространство для пролета самолетов над Псковом и областью. По данным онлайн-табло, гражданских рейсов в ночь на среду, 30 августа, запланировано не было.

Позже местные жители сообщили о новом взрыве в районе аэропорта в Пскове. Он прогремел уже после того, как там возник пожар. Также сообщалось об автоматных очередях. Telegram-канал SHOT написал, что пожар в аэропорту Пскова ликвидирован, горела территория площадью 300 квадратных метров.

Как ВСУ пытались атаковать Москву

Минобороны РФ сообщило, что Украина с помощью беспилотников предприняла попытку атаки на территорию Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил налет дронов ВСУ на Центральный федеральный округ. По его словам, один из БПЛА, направлявшийся к столице, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Из-за атаки БПЛА аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов. Аэропорт Шереметьево уже возобновил функционирование, Внуково и Домодедово по-прежнему не работают.

Что известно об атаке морскими беспилотниками в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 30 августа силы Черноморского флота отражают атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя. Позднее он заявил, что силы противодиверсионного обеспечения закончили работу в акватории. Атака украинских морских дронов в акватории Севастопольской бухты отбита. По словам Развожаева, пока нет точного количества используемой техники.

Фото: МО Украины

В каких еще регионах сбили украинские БПЛА

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 30 августа ВСУ пытались несколько раз атаковать центральную часть России с помощью беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО три украинских дрона сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области. По информации губернатора Андрея Клычкова, всего над Орловской областью сбили два беспилотника. Позднее, около 04:00 мск был ликвидирован еще один дрон над территорией Рязанской области.

Утром 30 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил об уничтожении украинского беспилотника над Советским районом Брянска. По его словам, жители города не пострадали. При падении дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, а также произошло возгорание. Позднее Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись. Пострадавших и разрушений нет.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Брянска сообщил о взрыве в здании городского Следственного управления СК России. В результате атаки беспилотника никто не пострадал. В самом здании были выбиты окна, других значимых повреждений нанесено не было.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Калужской областью. Инцидент произошел 30 августа около 02:00 мск. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в результате атаки дрона ВСУ пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, лишь в одном жилом доме нарушено остекление. Он добавил, что другой БПЛА попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. БПЛА загорелся, но огонь оперативно потушили. Пострадавших нет.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка, по селу Нехотеевка — четыре артиллерийских снаряда, по хутору Варишкину — два. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

По словам Гладкова, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка — зафиксировано два прилета. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе в поселке Горьковском с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.

«По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено два минометных снаряда, по окраинам сел Дроновка и Смородино — 6 и 3 минометных снаряда соответственно, по окраине села Безымено — 12. Также окраину Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Середа — установлено 17 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка, по селу Белянка — 15 минометных снарядов, по поселку Красному и хутору Панкову — 6 и 4 минометных снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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