Пожар на подстанции в Новороссийске 18 мая: причина, была ли атака ВСУ

Фото: Сергей Батурин/ РИА Новости

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что из-за возгорания на подстанции «Кирилловская» без электричества остались 26 тысяч человек. Какие последние новости об этом известны сегодня, 18 мая 2024 года?

Что рассказал Кравченко о пожаре на подстанции

Сегодня, 18 мая, мэр Новороссийска в 09:07 по московскому времени рассказал, что на подстанции «Кирилловская» произошло возгорание.

«На подстанции „Кирилловская“ произошло возгорание. Все службы на месте. Приступили к ликвидации пожара. Дополнительную информацию доведу позже», — написал он в Telegram-канале.

Также Кравченко пояснил, что в результате происшествия без электричества остались 26 тысяч человек.

«В связи с возгоранием на подстанции „Кирилловская“ произошло отключение энергоснабжения. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий. Под отключения попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы. Аварийная бригада ЮЗЭС выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину. На ТП-27, которая питает Приморский и Центральные районы, сработала защита. Аварийная бригада компании „Электросети Кубани“ занимается включением подстанции», — рассказал градоначальник.

В 11:47 в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что электроснабжение было восстановлено.

«Энергоснабжение восстановлено, абоненты перезапитаны», — говорится в публикации оперштаба.

Что известно об атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Вчера в Минобороны России сообщили, что над территорией Краснодарского края было сбито 44 беспилотника ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БПЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что порядка 10 дронов ВСУ были подавлены силами ПВО ВС РФ на территории Новороссийска.

«Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — отмечал он.

В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в результате атаки БПЛА на город был поврежден трансформатор на подстанции «Гайдук-Тяговая».

«В результате отключена линия к подстанциям „Пролетарий“, „Новорэс“, „Геопорт“ и „Кирилловская“, которые обеспечивают электричеством около 16 тыс. человек и восемь социальных объектов в районе Цемдолины, Борисовки, пер. Краснознаменного, ул. Цемзавод Пролетарий. По информации ЕДДС Новороссийска, к электричеству уже подключили потребителей Цемдолины и Борисовки. В настоящее время остаются в работе две подстанции — „Новорэс“, „Геопорт“, которые, в свою очередь, запитаны от „Кирилловской“», — пояснили в пресс-службе.

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