Пожар на НПЗ, БПЛА, жертвы, пожары: как ВСУ атакуют Россию 1 мая

Фото: МО Украины

Беспилотники ВСУ атаковали три региона России, в Рязанской области случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Что известно о пострадавших, жертвах и разрушениях в городах 1 мая?

Что известно о пожаре на НПЗ в Рязанской области 1 мая

В ночь на 1 мая губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что военные сбили в регионе два БПЛА самолетного типа.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал Гусев о первом БПЛА.

Затем губернатор сообщил о сбитии второго аппарата. По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Позднее Малков рассказал, что регион подвергся атаке еще одного БПЛА. Он не уточнил, был ли он сбит.

«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», — написал Малков.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что на фоне удара БПЛА ВСУ на рязанском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Очевидцы сообщают о том, что был слышен гул, а потом произошли два взрыва», — говорится в публикации.

Канал утверждает, что сейчас на заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Фото: МО Украины

Что известно об атаке БПЛА на Курскую и Воронежскую области 1 мая

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередной атаке Вооруженных сил Украины на регион. По его данным, нападению подвергся Медвенский район, сбит беспилотник.

«Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе», — написал Старовойт.

Накануне в результате двух атак БПЛА на регион погибли двое местных жителей – мужчина и женщина. В селе Николаево-Дарьино Суджанского района беспилотник сбросил на жилой дом зажигательный боеприпас, из-за чего там начался пожар. Тогда же ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района. Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу. Ранее в результате обстрелов пострадали еще две женщины, сообщал губернатор.

В свою очередь в Воронежской области дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы обнаружены и сбиты два БПЛА самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Примерно за час до это он объявил в области воздушную тревогу.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме», — написал губернатор.

ВСего минувшей ночью над территорией России за ночь уничтожили шесть беспилотников. ПВО отразила атаку противника на Воронежскую, Белгородскую, Рязанскую и Курскую области.

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