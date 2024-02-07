Пожар на АЗС, сотни людей без света: как ВСУ атакуют РФ 7 февраля

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В одном из сел Луганской Народной Республики в результате обстрела оказались повреждены АЗС и пекарня. Каменку в Херсонской области атаковали семь FPV-дронов. Село в Брянской области частично осталось без света после обстрела. Два человека пострадали при обстреле города Шебекино в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили по автозаправке и пекарне в ЛНР

Украинские войска накануне обстреляли село Бутово в Старобельском округе Луганской Народной Республики. Огонь, предположительно, велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Вследствие ударов на местной АЗС произошел пожар, который оперативно потушили. Повреждения получила расположенная поблизости пекарня. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Село в Брянской области частично осталось без света из-за обстрела

Днем 6 февраля ВСУ обстреляли село Сушаны в Климовском районе Брянской области. Удары пришлись по центру населенного пункта, однако обошлось без жертв и пострадавших.

«Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района. <...> Пострадавших нет. В результате обстрела частично нарушено энергоснабжение», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Фото: МО Украины

Дроны ВСУ совершили налет на село в Херсонской области

Семь украинских дронов попытались накануне атаковать село Каменка в Каховском муниципальном округе Херсонской области. Все БПЛА сбили. Один из них взорвался и повредил здание школы.

«Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка <...> с помощью FPV-дронов. <...> Пострадавших нет, военные наготове», — написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Больше 2000 жителей Ясиноватой остались без света после обстрела

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 70 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 38).

На Донецком направлении украинские войска совершили 36 обстрелов, на Горловском — 32, на Ясиноватском — два. Украинские войска выпустили по региону 215 боеприпасов. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Ясиноватой под удар попала энергетическая инфраструктура, из-за чего больше двух тысяч абонентов временно остались без электричества. Пострадали железнодорожные объекты.

Тем временем Киевский район областного центра атаковал ударный беспилотник. Он сбросил взрывное устройство на остановку общественного транспорта. В результате повреждения получили два легковых автомобиля и автобус маршрута № 26.

Как отчитался Штаб обороны ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой подавили 16 украинских БПЛА, два из которых направили на исследование для расшифровки полетных заданий.

Два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

Украинский беспилотник накануне утром атаковал село Вознесеновка в Белгородской области. Во время падения он пробил крышу склада сельхозпредприятия и взорвался. Никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером того же дня два БПЛА атаковали село Волоконовка. Один из них уничтожили в воздухе. Второй упал и взорвался, повредив инфраструктурный объект.

Днем 6 февраля обстрелу подверглось село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Повреждения получили три частных жилых дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Утром 7 февраля ВСУ обстреляли город Шебекино. Удары пришлись по территории одного из промышленных предприятий. Повреждены оказались 10 автомобилей и кровля одного из цехов.

Пострадали мужчина и женщина — сотрудники предприятия. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Украина стала чаще вербовать россиян для диверсий

Украинские спецслужбы стали чаще вербовать граждан РФ для осуществления диверсий на территории России. Об этом на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры», — сообщил он.

Читайте также:

ВСУ выпустили более 1000 дронов по ДНР

ЧВК «Вагнер» и Авдеевка, страх Эквадора, Часов Яр. Что будет дальше в СВО?

«Не поняли, что за оружие»: замначальника Генштаба РФ рассказал о шоке ВСУ

Коц обвинил Киев в государственном терроризме из-за удара по Лисичанску