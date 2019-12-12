https://static.news.ru/photo/7562912c-1d48-11ea-8327-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/murmanskgroup /GlobalLookPress

Пожар на единственном авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл из-за неубранной промасленной ветоши. Экипаж корабля нарушил технику безопасности тем, что не убрал мусор во время ремонтных работ. В результате искра от сварки попала на промасленный материал и судно загорелось. Об этом сообщил «Коммерсант».

Если бы искра попала на убранный пол, пожара бы не произошло. Брошенные опилки и ветошь в масле и растворителях моментально загорелись от искры, а помещение наполнилось едким густым дымом, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обнаружили тело пропавшего без вести во время пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Ведутся поиски ещё двух членов экипажа.