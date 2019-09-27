https://static.news.ru/photo/f303e80e-e1bd-11e9-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстандарт и «Авто.ру» запустили сервис, позволяющий проверить перед покупкой, не отзывал ли машину производитель для исправления дефектов, допущенных при выпуске партии автомобилей.

Проверить данную информацию можно по госномеру машины или по идентификационному номеру транспортного средства (VIN), а также есть опция подписки на оповещения о новых кампаниях. Пока новая функция появилась только на сайте и недоступна в приложении «Авто.ру», но разработчики работают над обновлением, сообщает ведомство .

С 2014 года Росстандартом отозвано более четырёх миллионов автомобилей, произведённых для российского рынка. За неполный 2019 год количество отозванных машин превысило 482 тысячи. В прошлом году их было более 950 тысяч, в 2017-м — более 1,5 миллиона.

Как писал News.ru ранее, российский дилер Bentley компания «Фольксваген Груп Рус» отзывает 37 автомобилей модели Continental. Это касается тех автомобилей, что были реализованы в 2019 году. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.