В деле об убийстве военкора Татарского появился новый фигурант «112»: в деле Треповой появился новый фигурант, обвиняемый в укрывательстве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В уголовном деле по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, появился новый фигурант — Дмитрий К., который укрывал Дарью Трепову в своей квартире, передает Telegram-канал «112». Следователи допросили его в качестве подозреваемого и предъявили обвинение по статье о «несообщении о преступлении» (205.6).

«112» утверждает, что Дмитрий К. знал о планах Треповой устроить теракт еще до того, как приютил ее в своей квартире на улице Федора Абрамова. Как пишет канал, он скрывал фигурантку уголовного дела, не сообщая в правоохранительные органы о нахождении преступника у себя в доме.

По информации «112», Дмитрию К. будет назначен штраф на сумму до 100 тысяч рублей, либо принудительные работы до одного года, либо заключение под стражу на тот же срок.

13 апреля ФСБ назвала сообщника Треповой, который готовил убийство Татарского. Им оказался 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов. Он посредством сервиса доставки через посредника передал Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.

Денисов, как сообщило ведомство, собирал данные об образе жизни и местах, которые посещал военкор. С этой целью украинец купил машину и снял квартиру рядом с местом его проживания.

3 апреля соучастник теракта покинул Россию, вылетев транзитом через Армению в Турцию. Правоохранители инициировали процедуру его объявления в международный розыск. 13 апреля ФСБ опубликовала фото Денисова и видеозапись, где он показывает паспорт в аэропорту.