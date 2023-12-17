Появилось видео с увернувшейся от дрона ВСУ машиной с ранеными WarGonzo: водителю эвакуационной машины удалось увернуться от дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Водитель машины с ранеными смог увернуться от FPV-дрона Вооруженных сил Украины с помощью футбольного приема, видеозапись маневра публикует Telegram-канал WarGonzo. На кадрах видно, как водитель разгоняется, после чего резко начинает тормозить, в это время перед ним падает беспилотник. На футбольном поле подобное проделывает защитник команды, он резко останавливается, из-за чего не готовый к этому противник проскакивает вперед.

Как пишет канал, водителю сообщили, что за ним следует украинский БПЛА. Услышав характерные звуки дрона, он приказал раненым пассажирам вести себя тихо, держаться за что-нибудь в салоне и начал набирать скорость. Когда он понял, что беспилотник пикирует, водитель нажал на тормоз, перед машиной произошел взрыв, а автомобиль остался невредимым.

Ранее ВС России нанесли массовые удары по позициям Вооруженных сил Украины в Богдановке на Артемовском направлении. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры атаки, на которых видно, как снаряды каждую секунду бьют по целям ВСУ. Видео было сделано с высоты птичьего полета, поэтому поле боя хорошо просматривается.

До этого Котенок показал, что осталось от турецкого бронетранспортера BMC Kirpi, принадлежащего украинской армии, после прямого попадания российского ПТРК. Журналист опубликовал видеозапись, на которой заметно, что техника превратилась в груду искореженного металла.