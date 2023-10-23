Появилось видео уничтожения украинской гаубицы Д-30 под Херсоном Пятеро военных ВСУ погибли при поражении гаубицы Д-30 на херсонском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Днепровский Рубеж» показал кадры, на которых видно, как соединения группировки войск «Днепр» уничтожают 122-мм гаубицу Д-30 в районе херсонской Понятовки на херсонском направлении. По данным канала, всего за минувшие сутки артиллерийская разведка «Днепра» поразила свыше 30 позиций ствольной артиллерии и минометов противника.

Подтверждено уничтожение расчета из пяти боевиков ВФУ, которые пытались оказать огневую поддержку ДРГ, высадившейся в районе Казачьих лагерей и разгромленной нашим штурмовым отрядом. Только за прошлые сутки артиллерийская разведка «Днепра» в ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыла и передала на поражение более 30 позиций ствольной артиллерии и минометов, — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские вооруженные силы осуществили атаки на места скопления противника на Южно-Донецком направлении. По его словам, потери ВСУ превысили 200 военнослужащих.

Чехов также отметил, что подразделения группировки войск «Восток» предотвратили попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского на том же направлении. Кроме того, беспилотный ударный аппарат атаковал автомобиль с противником, а при контрбатарейной борьбе Вооруженные силы Украины потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов.