Появилось видео уничтожения трех военных ВСУ в Марьинке Российские войска нанесли удар по окопу с солдатами ВСУ

Фото: МО РФ

Боевая работа расчётов САУ Гиацинт

RT опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ, которые пытались выставить гранатомет на позицию в Марьинке на Донецком направлении. Удар нанесли российские военные 103-го полка, рассказал военкору Владу Андрице боец с позывным Тишина.

На опубликованных кадрах видно, что военные ВС РФ нанесли огневое поражение окопу противника. Судя по видео, были ликвидированы трое украинских военнослужащих.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал кадры с подбитым бронетранспортером американского производства Stryker, из которого вылезает раненый украинский военнослужащий. На каком направлении боевых действий было снято видео, не уточняется.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские десантники метким пуском управляемой ракеты успешно поразили группу украинских пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Артемовска, которая выдвигалась в сторону российских позиций. Данные о противнике военные получили от разведывательных подразделений ВДВ. После поражения личного состава противника расчет ПТРК сменил огневую позицию.