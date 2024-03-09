Появилось видео уничтожения танка ВСУ прямым попаданием «Краснополя» Российский «Краснополь» подбил танк ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С»

Российские артиллеристы выпустили умный управляемый снаряд «Краснополь» по танку ВСУ, обнаруженному в районе населенного пункта Красногоровки, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что военная техника была полностью уничтожена. Уточняется, что снаряд наводился с помощью беспилотника «Орлан-30». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Аэроразведка 238-й артиллерийской бригады ВС РФ обнаружила перемещение танка ВСУ на подготовленную позицию в районе Красногоровки (ДНР. — NEWS.ru). Выявленная цель была поражена огнем гаубицы 2А65 «Мста-Б». Был применен управляемый снаряд «Краснополь», который наводился с помощью БЛА «Орлан-30». В результате попадания танк с полным боекомплектом был уничтожен, — говорится в сообщении.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлена работа 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО в зоне проведения спецоперации. По его словам, российские бойцы ударили легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по пункту временной дислокации противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.