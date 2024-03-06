Появилось видео уничтожения танка ВСУ на Купянском направлении МО России показало кадры уничтожения техники ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российский артиллерийский расчет САУ «Акация» уничтожил бронетехнику ВСУ, а также точными ударами ликвидировал живую силу украинской армии на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав видео с места событий. В ведомстве отметили, что координаты целей были получены благодаря разведке с БПЛА.

Воины-артиллеристы группировки по уточненным координатам расчетов беспилотных летательных аппаратов, переданных на командный пункт, вскрыли передвижение подразделений ВСУ и точным огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили вражескую технику с закрытых огневых позиций, — говорится в заявлении.

Подробности рассказал российский военный с позывным Арап. По его словам, уничтоженных целей очень много, в их числе бронетехника, пикапы, минометы и места скопления украинских военных. Боец выразил надежду, что в скором времени сможет отчитаться об уничтожении РЗСО противника.

Было бы неплохо, потому что бьют по мирным жителям. Воюйте, будьте мужчинами, воюйте с мужчинами на поле боя, но не с детьми и не с женщинами, — добавил он.

Ранее сообщалось о ликвидации крупного склада боеприпасов ВСУ около села Старомайорского на Угледарском направлении. На объекте, как уточняется, хранились боеприпасы советского и западного образцов.