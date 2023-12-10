Появилось видео уничтожения солдат ВСУ с помощью FPV-дронов Военкор Руденко показал атаку FPV-дронов на позиции ВСУ в районе Берестового

Фото: МО РФ

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения украинских военных с помощью FPV-дронов. Он уточнил, что удары по позициям ВСУ были нанесены в районе населенного пункта Берестовое.

Кадры сняты камерами беспилотников. На них видно, как аппараты ненадолго зависают над окопами ВСУ и сбрасывают на них взрывные устройства.

До этого Руденко опубликовал в Telegram видеозапись уничтожения склада боеприпасов, устроенного украинскими военными в блиндаже. Он уточнил, что удар по позиции ВСУ был нанесен с беспилотника в районе Новодонецкого.

Ранее офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев рассказал, что самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. По его словам, операции проводились в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка. До этого подразделения российской группировки войск «Восток» успешно сорвали ротацию ВСУ Украины в районе населенного пункта Старомайорское.