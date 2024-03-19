Появилось видео удара российских «иксоводов» по украинской «Стреле» «Архангел спецназа Z» опубликовал видео удара ВС России по ЗРК «Стрела-10» ВСУ

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры уничтожения зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» ВСУ на Артемовском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На Артемовском направлении «Иксоводы 98 ВДД ВДВ» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», — говорится в сообщении.

«Архангел спецназа» ранее сообщил, что Вооруженные силы России вычислили и уничтожили гаубицу Д-30 украинской армии на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции. На опубликованных в Сети кадрах показано, как операторы беспилотного летательного аппарата «Ланцет», которых также называют «иксоводами», одним точным ударом поразили спрятанную технику противника.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео атаки подразделений ВС России на опорный пункт ВСУ в зоне военной операции на Украине. По данным канала, поддержку штурмовикам оказывала бронетанковая группа. Минобороны России эту информацию не комментировало.