Появилось видео точной работы самоходной гаубицы «Мста-С» под Северском Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» расстрелял скрытую позицию ВСУ у Северска

Фото: МО РФ

Самоходная артиллерийская гаубица «Мста-С» со снайперской точностью уничтожила скрытую позицию Вооруженных сил Украины на Северском направлении в зоне проведения военной операции, сообщает Минобороны России. Ведомство показало кадры артобстрела. Отмечается, что расчеты боевой машины получили координаты от разведчиков, изучающих местность с помощью беспилотников.

Разведчики с использованием БПЛА вскрыли замаскированные позиции противника в районе полуразрушенного промышленного здания. Расчет боевой машины, получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь. Поражение цели подтверждают кадры объективного контроля с БПЛА, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночные охотники» атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Экипажи армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинской армии. Все намеченные цели были уничтожены.

До этого стало известно, что российская армия улучшила позиции на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Кроме этого, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Красное в ДНР российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Также было отражено две атаки штурмовых групп противника в районе Белогоровки. Потери украинской армии на данном направлении составили до 290 военных, а также три боевые машины и 17 автомобилей.