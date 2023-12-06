Появилось видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С в Абу-Даби Минобороны показало кадры с сопровождавшими самолет Путина истребителями Су-35С

Фото: МО РФ

Четыре истребителя Су-35С сопровождали борт номер один президента России Владимира Путина на протяжении всего полета в столицу ОАЭ Абу-Даби, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, экипажи получили специальные разрешения от трех стран, над которыми проходил полет. Минобороны РФ показало кадры подготовки и пролета военных самолетов.

На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса, — сказал Песков.

Песков выразил благодарность тем странам, которые разрешили авиационное сопровождение президентского борта. Их число представитель Кремля не уточнил.

Российского лидера уже поприветствовали в Абу-Даби. Путин пообещал президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заид Аль Нахайяну обсудить с ним ситуацию в горячих точках. Он подчеркнул, что приоритетной темой встречи будет конфликт между Палестиной и Израилем.