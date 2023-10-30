Появилось видео штурма бурятскими мотострелками окопов ВСУ в зоне СВО Военкор Руденко опубликовал видео штурма украинских окопов в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео, на котором бурятские мотострелки Восточного военного округа штурмуют окопы противника в зоне СВО на Украине. На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие берут в плен украинских солдат на правом фланге Времьевского выступа.

Штурм окопов мотострелками ВВО из Бурятии. Парни просто красавцы, захватили позиции врага и взяли пленных, — прокомментировал ролик военкор.

Ранее Руденко показал видео уничтожения расчета украинского танка на Купянском направлении. По его словам, боевую машину поразил расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

До этого Руденко показал видео уничтожения расчета американской гаубицы М777, которая состояла на вооружении ВСУ. На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видно, как по орудию наносится удар. Военкор отметил, что ВС РФ стали чаще поражать орудия противника.

Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области. Всего, по данным ведомства, за прошедшие сутки были ликвидированы около 860 военных Вооруженных сил Украины.