Появилось видео с подбитым украинским Stryker в зоне СВО Военэксперт Рожин показал видео с подбитым украинским БТР Stryker в зоне СВО

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале кадры с подбитым бронетранспортером американского производства Stryker, из которого вылезает раненый украинский военнослужащий. На каком направлении боевых действий было снято видео, не уточняется.

Подбитый у украинских окопов БТР M1126 Stryker и вылезающий из него оставшийся в живых раненый член экипажа, — подписал ролик аналитик.

На видео видно, как спасшийся украинский военнослужащий бежит к сослуживцам, скрывающимся в окопах. Судя по кадрам, солдат ВСУ получил ранение правой руки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские десантники успешно поразили группу украинских пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Артемовска, которая выдвигалась в сторону российских позиций. После поражения личного состава противника расчет ПТРК сменил огневую позицию.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» поразил группу солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации в момент выгрузки из автомобиля боекомплекта. По информации журналиста, по расположениям противника нанесли два удара, ликвидировано шесть солдат ВСУ.