Появилось видео с новыми кораблями Балтийского флота Гостям выставки «Флот-2024» представили корвет и тральщик нового поколения

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В рамках Военно-морского салона «Флот-2024» иностранным гостям и журналистам продемонстрировали новые боевые корабли Балтийского флота. На видео корреспондента NEWS.ru попали корвет «Сообразительный» и минный тральщик нового поколения «Лев Чернавин».

Особенность тральщика в том, что его корпус сделан из монолитного стеклопластика. Это сильно затрудняет его обнаружение магнитными минами и торпедами. На корвете предусмотрены вертолетный ангар и посадочная площадка.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота России объявили о начале развертывания сил флота в рамках учений с 18 по 28 июня. Участие в них примут порядка 40 кораблей и судов. Учения пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев заявил, что многоцелевой корвет «Проворный», спущенный на воду в Санкт-Петербурге, уже скоро станет частью Военно-морского флота России. Он выразил уверенность, что корабль позволит укрепить потенциал группировки Тихоокеанского флота.

Как отметил адмирал, корвет «Проворный» обладает современным и мощным вооружением. По мнению Моисеева, это значимое событие для Северной верфи и всего Военно-морского флота России. Он напомнил, что головной корабль, корвет «Гремящий», уже был принят в состав ВМС РФ.