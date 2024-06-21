Появилось видео, как российский дрон сбросил испуганному бойцу ВСУ аптечку

Фото: МО Украины

Российские военные пытались спасти бойца Вооруженных сил Украины, который хотел сдаться в плен, но попал под обстрел своих сослуживцев — в него запустили дрон-камикадзе, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Солдат выжил, хотя и получил ранения. Десантники ВС РФ пытались помочь: с помощью дрона доставили ему аптечку с обезболивающим, а затем воду и средство связи.

На опубликованных кадрах украинский боец в страхе прикрывает руками голову. Судя по всему, он думал, что дроны были не российскими, а принадлежали ВСУ. С помощью записки военные объяснили, что хотят помочь ему. Несмотря на доставленную помощь, спустя некоторое время солдат скончался.

Украинский боец Николай Перепаленко, попавший в плен ВС РФ, ранее сообщил, что ВСУ не получали никакой помощи на Харьковском направлении. По словам солдата, его товарищи не хотели обороняться и предпочли сдаться в плен.

Военнослужащий ВСУ Борис Мерва, попавший в плен в российскую армию, заявил, что его мобилизовали несмотря на два микроинсульта и травму головы. Боец отметил, что его подловили на выходе из магазина, там же и вручили повестку. Он не смог найти медицинские документы, а ждать в военкомате не стали.