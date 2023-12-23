Появились кадры разрушенного дроном дома в Бердянске

Фото: t.me/glava_brd

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео жилого дома в Бердянске, разрушенного в результате падения украинского беспилотника. Дроны ВСУ атаковали город в Запорожской области вечером 22 декабря.

Фото и видео разрушенного жилого дома в результате падения БПЛА боевиков ВСУ в Бердянске, — написал Рогов в посте.

Ранее Рогов сообщил, что ударные беспилотники ВСУ дважды за вечер атаковали Бердянск. По его словам, российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны поразили не менее шести воздушных целей над жилым районом города.

Рогов также добавил, что один из аппаратов ВСУ разрушил жилой дом. По его данным, проживавший там мужчина не пострадал, но строение более непригодно для проживания. Рогов также указал, что в соседнем доме повреждения получили внутренний двор, веранда, остекление и фасад.

До этого сообщалось, что на подлете к Бердянску силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Третий аппарат упал на территории частного сектора, где при столкновении с землей произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил жилой дом.