Опубликовано видео применения высокоточного снаряда «Краснополь» в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры применения высокоточного боеприпаса «Краснополь» артиллеристами морской пехоты в зоне спецоперации на Украине. Снаряд оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая на нисходящей части траектории производит поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем, отметили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста -Б» подразделений артиллерии морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают наносить удары по опорным пунктам, огневым средствам и живой силе ВСУ.

Обеспечивается гарантированное поражение цели с отклонением не более нескольких метров вне зависимости от дальности стрельбы, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа уничтожили украинские позиции в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Артиллеристы ЮВО оказали поддержку мотострелковым и танковым подразделениям, нанося интенсивные удары по укреплениям противника, а также скоплениям живой силы и колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепление.