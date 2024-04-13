Появилось видео последствий ракетного удара по Луганску

Фото: РИА Новости

Последствия ракетного удара по Луганску попали на видео. На опубликованных «Известиями» кадрах заметно, что один автомобиль получил сильные повреждения лобового стекла.

Также в ролике виден густой серый дым, простирающийся над городом. На месте происшествия находятся правоохранители.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что три мирных жителя Луганска получили травмы при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, зафиксировано два прилета ракет рядом с автовокзалом и машиностроительным заводом. Ударом ВСУ были повреждены жилые дома.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил мнение, что целью удара ВСУ по Луганску стал машиностроительный завод, где планировалось наладить производство. Он назвал это подлой атакой, поскольку противник целенаправленно обстрелял гражданские объекты.

Источник в силовых структурах рассказал, что ВСУ могли ударить по Луганску западными ракетами Storm Shadow. Военный эксперт Василий Дандыкин сказал, что если это действительно так, то ракеты могли запустить с самолетов Су-27 или Су-24. Он предположил, что, учитывая дальность полета в 300 километров, воздушные судна могли взлететь с аэродрома в Хмельницкой области.