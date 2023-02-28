Появилось видео, на котором Навального в колонии отчитывают за рукава

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеоролик из колонии № 6 УФСИН России по Владимирской, где сотрудник учреждения отчитывает осужденного политика Алексея Навального за подвернутые рукава на робе. Ролик был снят 5 августа 2022 года. На нем видно, как сотрудник заходит в комнату, где находится Навальный и трое других осужденных за швейными машинами, и обвиняет оппозиционера в нарушении формы одежды.

Навальный с претензией не соглашается и показывает, что роба ему мала. После этого сотрудник УФСИН делает ему замечание за то, что она была расстегнута, а также за бездействие на рабочем месте.

Утверждается, что инцидент был снят на служебный видеорегистратор DOZOR начальника отряда ОВРсО сотрудника внешней службы в звании капитана.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что получила свыше 50 жалоб от Навального. По ее словам, сотрудники прокуратуры и ФСИН рассмотрели каждое обращение политика и дали ответы.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до этого обвинил власти РФ в жестоком обращении с осужденным политиком. По его словам, государство должно нести ответственность за здоровье оппозиционера.