Появилось видео массовой атаки ВС России по ВСУ на Артемовском направлении Военкор Котенок показал атаку ВС России по позициям ВСУ в Богдановке

Фото: МО РФ

ВС России нанесли массовые удары по позициям Вооруженных сил Украины в Богдановке на Артемовском направлении, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он также опубликовал кадры атаки, на которых видно, как снаряды каждую секунду бьют по целям ВСУ. Видео было сделано с высоты птичьего полета, поэтому поле боя хорошо просматривается.

Артемовское направление — удары по украинским позициям в Богдановке. В последние недели русской армии удалось продвинуться в районе поселка и занять ряд опорников ВСУ, — отметил военкор.

До этого Котенок показал, что осталось от турецкого бронетранспортера BMC Kirpi, принадлежащего украинской армии, после прямого попадания российского ПТРК. Журналист опубликовал видеозапись, на которой заметно, что техника превратилась в груду искореженного металла.

Ранее военный корреспондент Чингиз Дамбиев в Telegram-канале показал уничтоженную технику Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах был запечатлен брошенный танк и автомобиль для перевоза личного состава ВСУ. По словам военкора, видео доказывает, что контрнаступление украинской армии «идет по плану».