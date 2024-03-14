Появилось видео, как ВС России разносят технику ВСУ на границе Появилось видео уничтожения техники ВСУ на российской границе

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором российская армия ликвидирует технику Вооруженных сил Украины на границе. На представленных кадрах видно, что ВСУ лишились американских БМП М113 и голландских БТР YRP-765.

Кроме того, на видео заметно, что российские «Ланцеты» также уничтожили САУ «Нона». Съемка происходящего велась при помощи беспилотников. Как пишет канал, схватка произошла в районе Поповки Харьковской области

Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ ударами авиации и артиллерии ликвидировали до 195 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области. По данным ведомства, также была уничтожена военная техника противника, в том числе пять танков и три самоходные реактивные установки.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что ВСУ усилили обстрелы Белгорода в надежде сорвать выборный процесс в этом регионе. Он считает, что противник пошел на такой шаг после того, как не смог устроить провокации военными средствами. При этом он отметил, что российские силы отражают атаки.

Вместе с тем появилась информация, что бойцы Росгвардии отражают нападение украинских диверсионно-разведывательных групп близ поселка Теткино в Курской области. Подразделения ведут бой совместно с бойцами ВС России и пограничниками ФСБ.