Появилось видео, как ВС России «проминают» Георгиевку на пути к Курахово Военкор Сладков сообщил о продвижении ВС России в сторону Курахово

Фото: МО РФ

ВС России после взятия Марьинки «полным ходом» двигаются в сторону города Курахово, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, сейчас российские военные «проминают» село Георгиевка, чтобы дойти до Курахово. Военкор также предоставил кадры, как ВС РФ штурмуют улицы города.

Марьинка исчезла из боевых сводок. Теперь русская пехота полным ходом идет в Курахово. <...> В кадре мы проминаем Георгиевку, населенный пункт, в котором мы уже штурмуем улицы, идем к важнейшему для обороны ВСУ в Донбассе Курахову, — написал Сладков.

Военкор добавил, что бои жестокие и противник держится достойно. Однако, считает Сладков, победа достанется сильнейшим — российским бойцам.

До этого Сладков выразил мнение, что на Херсонском направлении необходимо создать российскую группировку беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Как написал журналист, это поможет противостоять силам украинской армии, которая «агрессивно и массово» использует дроны в зоне спецоперации.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков сообщил, что ситуация на восточном фронте Украины остается сложной. По его словам, российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ, применяя бронетехнику и ударные дроны.