Появилось видео, как российские дроны «вскрывают» подземные укрытия ВСУ Военкор Руденко показал работу FPV-дронов на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео работы операторов разведывательных и ударных FPV-дронов на Запорожском направлении. Журналист отметил, что бойцы группировки «Днепр» успешно поражают личный состав Вооруженных сил Украины, укрывающихся в подземных сооружениях.

На представленных кадрах видно, как бойцы готовят дрон к запуску с помощью специальной установки. После этого беспилотник выслеживает и настигает цель. На видео показано, как несколько FPV-дронов залетают прямо в подземные укрытия противника, после чего раздается взрыв.

Ранее Андрей Руденко прокомментировал выход Вооруженных сил Украины из микрорайона Канал в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики, который официально подтвердили в ВСУ. Он отметил, что не только микрорайон, но и сам населенный пункт не нужен украинским войскам. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Также военный корреспондент опубликовал видео боев за населенный пункт Раздоловка в ДНР. На кадрах видны прилеты по позициям украинских войск, снятые с беспилотника. На видео можно заметить бойца ВС РФ с российским флагом и водружение флага воздушно-десантных войск.