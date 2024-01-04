Появилось видео из разрушенного боями Соледара в ДНР

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Последствия боевых действий в Соледаре

В Сети распространились кадры из города Соледар, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Камера запечатлела масштабные разрушения в результате боевых действий, которые активно велись в городе год назад.

Бои за Соледар продолжались с августа 2022 года. Минобороны РФ 12 января 2023 года заявило, что город полностью перешел под контроль российских войск. Взятие этого города под контроль открыло для подразделений ВС России путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины на Соледарском направлении. Там уточнили, что артиллеристы действовали при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск.

До этого сообщалось, что российские военные отразили шесть атак ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Помимо этого, были ликвидированы подразделения противника в районах Андреевки, Раздоловки, Курдюмовки, Веселого и Васюковки. Потери украинской армии составили до 125 военных. Также ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30, два пикапа, три бронированных автомобиля и четыре самоходных артиллерийских установки.