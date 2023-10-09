Появилось видео испытаний российского «выжигателя» военной техники В ДНР росгвардейцы испытали новейшие термитно-зажигательные средства

Фото: t.me/RosgvardOfficial

В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы спецназа Росгвардии испытали термитно-зажигательные средства, сообщается в Telegram-канале силового ведомства. Как утверждается, разработка позволит поджигать технику и укрепления противника, причем очаг возгорания будет невозможно потушить.

Новая разработка отечественных производителей позволяет воспламенять боевую технику и укрепленные объекты противника с созданием очага пожара, который невозможно потушить, — сообщили в Росгвардии.

Кроме того, бойцы спецназа Росгвардии опробовали новые дымовые средства. Такие устройства могут создавать мгновенные и нарастающие непросматриваемые завесы. Применение отработано в том числе с помощью дронов, отметили в силовом ведомстве.

По итогам испытаний бойцы высказали свои рекомендации об улучшении снарядов. Их идеи будут учтены при дальнейшем совершенствовании устройств, рассказали в Росгвардии.

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) из Жуковского Дмитрий Кузякин сообщил о разработке FPV-дрона повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», предназначенного для действий на передовой. По его словам, аппарат успешно испытали в зоне спецоперации на Украине.