Появилось видео горящего танка ВСУ на Краснолиманском направлении Рожин: ВС РФ подбили танк ВСУ на Краснолиманском направлении

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Видео горящего танка Вооруженных сил Украины появилось в Сети. Кадры опубликовал в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, ВС России продолжают вести масштабное наступление на Краснолиманском направлении. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Противник понес ощутимые потери в людях и технике (на кадрах горит украинский танк), у наших войск есть некоторое продвижение. Идут ожесточенные бои, противник подтягивает резервы, — указал Рожин.

Минувшей ночью сводная группа военнослужащих группировки войск «Запад» с помощью боевых дронов ликвидировала минометы, пехоту ВСУ и станцию Starlink на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, военные получили данные о наращивании украинских сил, после чего группа разведки и операторов БПЛА совершила скрытый марш-бросок к ближнему краю из тылового района.

Кроме того, подразделение ПВО тульских десантников успешно поразило свыше 10 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в районе Артемовска за последнюю неделю, рассказали в МО РФ. По данным ведомства, для защиты пехотинцев от ударов с воздуха используются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».