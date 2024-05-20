Появилось редкое фото переговоров ВС РФ и ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Вид на завод «Азовсталь» 2022 год

Фото переговоров представителей Вооруженных сил России и ВСУ на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе появилось в Сети. Как сообщает украинское издание «Страна», снимок был сделан в мае 2022 года. Вскоре после этого украинские военные, окопавшиеся на металлургическом комбинате, сдались в плен ВС РФ.

На снимке можно увидеть двоих мужчин за небольшим столом, который расположили на открытой местности, предположительно, у одного из цехов «Азовстали». На дальнем плане можно увидеть разрушенное бетонное сооружение промышленного комплекса.

Ровно два года назад — 20 мая 2022 года — приморский город Мариуполь перешел под контроль России. Этому предшествовали затяжные и ожесточенные бои. Фактически, группировка ВСУ была разгромлена еще в апреле, однако остатки сил противника окопались на заводе «Азовсталь», где находились еще около месяца.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. На данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника.