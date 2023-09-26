Появилось фото первого уничтоженного в зоне СВО польского БТР Rosomak

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Rosomak

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал фотографию первого уничтоженного в зоне спецоперации польского бронетранспортера Rosomak. По его информации, кадры сделаны на Бахмутском направлении. Иностранная машина была сильно повреждена, после чего завалилась на бок.

Известно, что Rosomak оснащен пушкой калибра 30 мм и пулеметом 7,62 мм. Как правило, БТР покрывают алюминием для облегчения конструкции. Машина способна перевозить до восьми человек. При этом управляется она экипажем из трех бойцов.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал фотографию сожженного в зоне спецоперации танка Т72-М1. По его словам, украинская бронемашина была уничтожена в районе населенного пункта Работино.

Telegram-канал «Архангел спецназа» до этого опубликовал видео ликвидации польской самоходной артиллерийской установки AHS Krab. Судя по кадрам, гаубицу подбили дроном-камикадзе «Ланцет».

Вооруженные силы Украины разместили установку на окраине лесополосы, попытавшись замаскировать ее ветками. Однако это не спасло ее от российских разведчиков, которые выследили «Краба» и нанесли по нему точный удар, говорится в публикации.