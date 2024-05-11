Появились подробности успешной атаки ВС РФ на опорник ВСУ под Вербовым МО: ВС России выбили ВСУ из крупного опорного пункта под Вербовым

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Российские военные в ходе ночной операции взяли под контроль крупный опорный пункт к северо-западу от Вербового в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что при выполнении задачи в плен попало несколько солдат ВСУ.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем. В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом, — указано в сообщении.

Уточняется, что в операции также были задействованы артиллерия и авиация — перед началом продвижения они подавили огневые позиции украинских военных, а также нанесли удары по выявленным пунктам управления. После этого атака на населенный пункт была осуществлена сразу по нескольким направлениям, причем на ряде направлений противник не подозревал об этом до самого последнего момента.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об уничтожении дамбы через реку Северский Донец в Харьковской области. Уточняется, что любые удары по объектам инфраструктуры наносятся в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции. В Минобороны РФ пока не комментировали данные об ударе по дамбе.