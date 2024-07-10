Появились подробности о светящемся «НЛО» в небе над Россией и Белоруссией Необычный светящийся объект заметили в небе сразу в нескольких регионах России

Фото: Rachel BoÃŸmeyer/dpa/Global Look Press

Ariane 6

Жители сразу нескольких регионов России, а также Белоруссии и Украины, сообщили о странном объекте в небе, которым, вероятно, была европейская ракета-носитель Ariane 6, пишет РИА Новости. По данным агентства, ракета была запущена во Французской Гвиане вечером во вторник, 9 июля.

Яркий объект, от которого в небе расходились круги, видели в Воронежской, Ростовской, Брянской областях, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, аналогичные сообщения поступали от граждан Украины и Белоруссии.

Известно, что Ariane 6 вывела на орбиту Земли несколько спутников, они будут вращаться вокруг планеты на высоте 600 км. Ariane 6 является последней версией ракет такого типа, она позволяет осуществлять запуски с низкой околоземной орбиты.

Ранее команда шведских ученых из Стокгольмского университета сообщила, что 20-метровый неопознанный объект, который нашли в 2011 году на дне Балтийского моря, на самом деле имеет природное происхождение. По их мнению, объект мог сформироваться во время ледникового периода 140 тысяч лет назад.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что естественное существование в космосе пяти парниковых газов, которые могли бы указать на наличие инопланетной жизни, практически невозможно. Речь идет о газах с фторсодержащими молекулами, например гексафториде серы.