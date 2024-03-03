Появились новые подробности о спецоперации в Ингушетии «Известия»: в Карабулаке слышны звуки стрельбы и взрывов

Фото: MOD Russia.via Globallookpress.com.Global Look Press

В ингушском Карабулаке продолжается контртеррористическая операция (КТО), слышны звуки стрельбы и взрывов, сообщил корреспондент газеты «Известия» Мурад Магомедов. По его данным, окруженные боевики могут быть связаны с террористами, которых пытались взять в прошлом году в селе Зязиков-Юрт. Вероятно, это незаконное формирование имеет отношение к прошлым преступлениям боевиков, уточнил журналист.

Спецоперация продолжается. Ведется активная стрельба, было слышно несколько мощных хлопков, взрывов, работает спецназ ФСБ, — проинформировал он.

Мурад Магомедов также показал окно в жилом здании, где заблокировали террористов. Там висят связанные между собой простыни, по которым боевики, по его информации, пытались бежать, однако им этого сделать не дали.

Журналист издания утверждает, что мирные жители Ингушетии при проведении контртеррористической операции не пострадали, сейчас обстановка в республике спокойная.

Ранее в Сети появилось видео с места, где силовики Ингушетии проводят контртеррористическую операцию. Судя по кадрам, представленным каналом РЕН ТВ, на улицах города Карабулака раздаются выстрелы, однако гражданские лица сохраняют спокойствие.