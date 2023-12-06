Появились подробности об оружии, из которого был убит Кива ТАСС: экс-депутат Верховной Рады Кива был убит из оружия с глушителем

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Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был застрелен из оружия с глушителем, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Иных деталей собеседник агентства не привел.

Предположительно Илья Кива был убит неизвестным из короткоствольного оружия с глушителем. Его тело было обнаружено в сквере гостиницы, — сообщил источник.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту обнаружения трупа экс-нардепа Украины. По версии следствия, 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте. Как уточнили в ведомстве, к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки МО Украины. В эфире украинского телевидения представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских «предателей».

Кива был известен своей неоднозначной карьерой. После начала СВО он переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политубежища в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил бывшего нардепа к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.