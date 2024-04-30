Появились подробности о ранении экс-адвоката Ефремова в зоне СВО РЕН ТВ: экс-адвоката Ефремова Пашаева эвакуировали из зоны СВО после ранения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Канал РЕН ТВ сообщает, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был тяжело ранен в зоне спецоперации. Супруга юриста Алена рассказала каналу, что его эвакуировали и здоровью ничто не угрожает.

Ранение, мне кажется, тяжелое, но главное, жизненно важные органы не задеты, — уточнила женщина.

Telegram-канал «Пашаев ТВ» в свою очередь заявил, что адвокат получил ранение во время выполнения боевого задания. По данным канала, он защищал товарище и попал под обстрел при попытке уничтожить БПЛА.

Ранее близкий друг и помощник Пашаева, группа бывшего адвоката попала под обстрел под Угледаром. По его словам, обстановка была очень сложная, но врач сумел остановить кровотечение. Он добавил, что на группу сбросили снаряд с помощью дрона.

Ранее стало известно, что Пашаев служит в одном подразделении с мужем «королевы марафонов» блогера Елены Блиновской. Правоохранительные органы проверяют законность заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны России. Следствие изучает, на каких основаниях он подписал с Минобороны РФ контракт и уведомил ли при этом о своем статусе обвиняемого. По информации СМИ, Пашаев вместе с Блиновским в зоне проведения спецоперации занимался поставкой и сборкой беспилотников.