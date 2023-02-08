«Пришли отомстить»: появились подробности драки в челябинской школе Участвовавшие в драке в челябинской школе мужчины пришли отомстить школьнику

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Участвовавшие в драке в челябинской школе мужчины являются приезжими, на вид им 20–25 лет, рассказал NEWS.ru источник. По его словам, ребята виделись вчера в парке, где у них уже была драка, а сегодня приезжие «пришли отомстить». Источник добавил, что сам пострадавший ученик вызывал «странное впечатление».

Знаю мальчика, которого побили. Летом пару раз общались, человек сам по себе странный. Он в этом году пришел из другой школы, видел его только один раз в сентябре. Из тех, кто бил, были приезжие ребята, на вид 20–25 лет. Вчера в районе парка у них уже была драка и сегодня они пришли отомстить, — рассказал собеседник.

Утром 8 февраля в челябинской школе № 5 неизвестные в балаклавах напали с молотками на троих человек. Вооруженные люди атаковали троих молодых людей, после чего выбежали из школы.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев уточнил, что инцидент начался со «стрелки» между двумя компаниями подростков, которые договорились встретиться и решить возникший между ними конфликт, напавшие были вооружены молотком и пистолетом.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Челябинской области, одному из участников инцидента потребовалась медицинская помощь, полиция устанавливает участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником регионального управления МВД, все участники потасовки установлены.