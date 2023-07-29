Появились новые кадры уничтожения «Ланцетами» техники стран НАТО «РВ» опубликовал новые кадры уничтожения «Ланцетами» украинской техники в зоне СВО

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал три видеозаписи, на которых российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожает в зоне спецоперации на Украине тяжелую технику противника. На видео показана ликвидация финского БТР ХА-180, танка ВСУ на Харьковском направлении и взрыв украинского БМП под Артемовском.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении. Местоположение военной техники удалось вычислить при помощи беспилотников.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в боях на Запорожском направлении в среду, 26 июля, подразделения ВС РФ уничтожили 39 единиц бронетехники противника, в том числе 26 танков. Это почти 80% всех машин, которые ВСУ перебросили на этот участок линии соприкосновения.

26 июля военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российской армии удалось удержать населенный пункт Авдеевка на Артемовском направлении, несмотря на плотный артиллерийский огонь ВСУ. По его словам, бои за высоты к западу от Авдеевки продолжаются. Андреевку, расположенную южнее Клещеевки, противнику также не удалось занять, отметил военкор. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.