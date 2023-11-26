Опубликованы новые кадры снежной пурги во время прибытия президента России Владимира Путина в аэропорт Минска и поездки на автомобиле до места проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 23 ноября в белорусской столице обильные осадки сопровождались сильными порывами ветра. Видео в своем Telegram-канале показал журналист Павел Зарубин.
На кадрах видно, как некоторые солдаты почетного караула стоят, припорошенные снегом. Из-за невозможности пошевелиться на посту у некоторых из них снег скопился за воротом. Вблизи дворца, где проходил саммит, коммунальщики расчищали тропинки из теплопушек. Лидеры государств, входя в здание, отряхивали заснеженные ботинки на красной ковровой дорожке.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со снегом в Белоруссии, ответил, что этот вопрос не к нему. В предыдущий раз Путин приезжал с рабочим визитом в белорусскую столицу 11 месяцев назад.
По итогам прошедшего саммита Песков отметил, что ОДКБ остается востребованным объединением. По его словам, все участники организации солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития блока.