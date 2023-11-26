Наталья Степанова

Появились новые кадры снежной пурги во время визита Путина в Минск Зарубин опубликовал новые кадры снежной пурги во время визита Путина в Минск

26 ноября 2023 в 19:38

Фото: Максим Стулов/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту